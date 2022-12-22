Максим Марченко поздравил одесских энергетиков с профессиональным праздником

22 декабря начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко поздравил энергетиков области с профессиональным праздником – Днём энергетика.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООВА.

Максим Марченко подчеркнул, что вклад энергетиков нашей области в приближающуюся победу – неоценим.

По его мнению, сейчас энергетика — это второй, после военного, фронт, и именно здесь сейчас развернулось ещё одно из ключевых сражений. Ведь с тех пор, как российские агрессоры начали целенаправленно обстреливать украинскую энергосистему, а наличие света стало роскошью, работу энергетиков начал ценить каждый украинец.

«Время показывает, какие усилия ежедневно прилагают «воины света». Тысячи энергетиков по всей Одесской области, несмотря на ракетные удары и непогоду, делают всё возможное и невозможное, чтобы Одесщина не погрузилась в темноту, а у нас была связь с близкими и родными. Рискуя собственной жизнью, вы сражаетесь против тьмы и оставаясь в тени, боретесь за свет для одесситов. Каждый работник предприятия критической инфраструктуры, который в сложившихся в нашей области условиях не отказался от выполнения своих непосредственных обязанностей, без преувеличения – уже герой! А среди энергетиков Одесщины таких немало, чем мы гордимся», — сказал в своём приветственном слове начальник Одесской ОВА.

Максим Марченко пожелал энергетикам «лёгких трудовых будней, отлаженной работы всех механизмов, полноты ресурсов, много сил, энергии, крепкого здоровья и мирного неба» и вручил награды обладминистрации.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 19 декабря принял участие в спецгашении почтового выпуска «Победного Нового года!».

Фото: ООВА/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod