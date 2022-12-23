Белгород-днестровские пограничники задержали 4-х граждан Турции

Четверо граждан Турции задержаны на границе с Молдовой 22 декабря.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«В ходе реализации оперативной информации пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали граждан Турции. Как удалось выяснить, иностранцы, двое из которых несовершеннолетние, заблаговременно прибыли в Молдову самолётом. Затем трижды пытались попасть в Украину через различные пункты пропуска, и пограничники отказывали иностранцам в пропуске, поскольку они не смогли подтвердить цель пребывания в Украине», — говорится в сообщении.

Также предварительно установлено, что таким образом иностранные граждане пытались попасть через территорию Украины в страны ЕС.

Отмечается, что нелегальные мигранты привлечены к административной ответственности. Проводятся проверочные мероприятия, по завершении которых задержанные будут переданы соседней стране в порядке реадмиссии.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Одесской области пограничники Подольского отряда вблизи государственной границы с Молдовой для проверки остановили автомобиль Opel, в котором находились мужчины призывного возраста, намеревавшиеся бежать из страны от возможной мобилизации.

Фото: Госпогранслужба

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