Белгород-днестровские пограничники задержали 4-х граждан Турции

Четверо граждан Турции задержаны на границе с Молдовой 22 декабря.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«В ходе реализации оперативной информации пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали граждан Турции. Как удалось выяснить, иностранцы, двое из которых несовершеннолетние, заблаговременно прибыли в Молдову самолётом. Затем трижды пытались попасть в Украину через различные пункты пропуска, и пограничники отказывали иностранцам в пропуске, поскольку они не смогли подтвердить цель пребывания в Украине», — говорится в сообщении.
Также предварительно установлено, что таким образом иностранные граждане пытались попасть через территорию Украины в страны ЕС.
Отмечается, что нелегальные мигранты привлечены к административной ответственности. Проводятся проверочные мероприятия, по завершении которых задержанные будут переданы соседней стране в порядке реадмиссии.
Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Одесской области пограничники Подольского отряда вблизи государственной границы с Молдовой для проверки остановили автомобиль Opel, в котором находились мужчины призывного возраста, намеревавшиеся бежать из страны от возможной мобилизации.
Фото: Госпогранслужба
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