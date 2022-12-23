Дела фронтовые: Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 3-х пунктов управления врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразили три пункта управления, три склада боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Об этом сообщает в оперативной информации состоянием на 6 утра 23 декабря Генштаб ВСУ.

Также сообщается, что за последний боевой день авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожив три зенитно-ракетных комплекса и один центр беспилотников противника.

Противник же в триста третьи сутки своего вторжения нанёс 6 ракетных и 6 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 22.12.2022

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы из РСЗО, танков, миномётов, артиллерии сёл в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Марганец Днепропетровской области и Херсон.

В то же время подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах ряда населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

«В связи со значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населённом пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск», — говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Отмечается также, что на территории временно оккупированной АР Крым вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой.

Как сообщала Одесса News, общие боевые потери противника в живой силе с 24.02. по 22.12.2022 года составили около 100400 человек.

На главном фото пехотинец 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг»/Facebook

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