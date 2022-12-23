Дела фронтовые: Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 3-х пунктов управления врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразили три пункта управления, три склада боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.
Об этом сообщает в оперативной информации состоянием на 6 утра 23 декабря Генштаб ВСУ.
Также сообщается, что за последний боевой день авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожив три зенитно-ракетных комплекса и один центр беспилотников противника.
Противник же в триста третьи сутки своего вторжения нанёс 6 ракетных и 6 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы из РСЗО, танков, миномётов, артиллерии сёл в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Марганец Днепропетровской области и Херсон.
В то же время подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах ряда населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей.
«В связи со значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населённом пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск», — говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.
Отмечается также, что на территории временно оккупированной АР Крым вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой.
Как сообщала Одесса News, общие боевые потери противника в живой силе с 24.02. по 22.12.2022 года составили около 100400 человек.
На главном фото пехотинец 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг»/Facebook
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