Житель Одессы в багажнике авто Mercedes переправлял военнообязанных за границу

В Одессе разоблачён и арестован житель Одессы, которому сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Он подыскивал через знакомых желающих выехать в сторону Молдовы и переправлял их на собственном пассажиро-грузовом микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter в багажном скрытом отсеке.

Отмечается, что дельца задержали при попытке переправить через государственную границу двух мужчин за 13600 долларов США.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года одесские полицейские задержали участников организованной преступной группировки, занимавшейся незаконной переправкой мужчин призывного возраста в непризнанную Приднестровскую молдавскую республику.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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