Куда пойти в Одессе на выходных 23-24 июля: только не на пляж

23-24 июля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов, однако вместе с Оперативным командованием «Юг» ВСУ предупреждает об опасности посещения пляжей.

Выбор, как всегда, за Вами.

23 июля Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает одесситов и гостей города на балет «Маскарад» Арама Хачатуряна. Сюжет: Евгений Арбенин, человек не первой молодости, игрок по натуре и по профессии, разбогатев на картах, решает переменить судьбу: заключить «союз с добродетелью», жениться и зажить барином. Задумано — сделано. Жизнь, однако, вносит существенную поправку в прекраснейший сей план. Длительность балета 1 час 40 минут (включая антракт). Начало в 18:00. Стоимость билетов 100-400 гривен.

23 июля Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного приглашает в свой зрительный зал на концерт Rock в поддержку Украины. Начало в 17:00. Стоимость билетов от 250 гривен.

23 июля камерный оркестр выступит в Одесской областной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. Дирижёр – Владимир Дикий. Солист – лауреат международных конкурсов Михаил Ксида (кларнет). Билеты от 100 гривен. Начало в 17.00. Адрес: ул. Бунина, 15.

23 июля Одесский кукольный театр приглашает на замечательный музыкальный спектакль «Гусёнок». Детки-зрители сами смогут принять участие в увлекательных приключениях. Спектакль учит быть добрыми, смелыми и отзывчивыми. Побывать в сказке – возможно. Интересная постановка поможет зрителям в этом убедиться. Детвора сможет подружиться с героями спектакля – умным Ёжиком, Алёнкой, гусёнком Дорофеем. Все вместе они легко перехитрят коварную Лису и спасут гусёнка. А Ёжику – вернут домик. Начало в 11.00. Адрес театра: ул. Пастера, 15. Билет в театр – прекрасный подарок любимому чаду, племяннице или внукам. Его стоимость — 100 гривен.

24 июля Одесский Театр оперы и балета приглашает на легендарную постановку «Аиды». Откройте для себя новый взгляд режиссёров и артистов на всемирно известный сюжет. «Аида» воплотила всё, что неудержимо влечёт зрителя: любовь и страсть, соперничество и воинственность, зрелищность. В произведении присутствуют и любовный треугольник, и восхитительные оперные арии. Длительность спектакля 3 часа 20 минут. Стоимость билетов от 100 до 400 гривен. Начало в 16 часов.

Уютных выходных!

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