В Одессе открылась выставка скульптуры Павла Бреттера

До 5 февраля персональная выставка «МоЯ метафора» Павла Бреттера будет открыта в универсальном читальном зале Централизованной библиотечной системы для детей Одессы.

Скульптор Павел Бреттер учился в Одесском художественном училище имени М.Б. Грекова и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (Киев). В поиске собственных метафор в скульптуре ему помогает увлечение метафизикой.

«Метафизика – это опыт, полученный за пределами нашего физического опыта, — говорит Павел. – Это нечто большее. Как его приобрести? Мне кажется, это сродни дару. Вот есть люди-визионеры, которым являются какие-то образы, видения, приходящие извне».

Иконопись автор считает метафизикой, облечённой в материю.

На выставке представлена мелкая пластика из камня, бронзы, тонированного гипса.

Особая тема – балет, красота и изящество балерин, воплощенная музыка в танце. Воспевший красоту служительниц Терпсихоры в живописи Эдгар Дега – кумир Бреттера.

Адрес: ул. Екатерининская, 67.

Фото: Александр Синельников

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