$3700 хотели одесские нарушители закона за переправку в «ПМР» военнообязанных

Одесские полицейские задержали участников организованной преступной группировки, занимавшейся незаконной переправкой мужчин призывного возраста в непризнанную Приднестровскую молдавскую республику.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что участники преступной группы подыскивали «клиентов», отвозили их в частный дом одного из фигурантов, находящегося в нескольких десятках метров от государственной границы. «Трансфер» проходил в ночное время. Туристов сопровождали до определённого места на границе, где их уже ждали граждане «ПМР». Стоимость такого «билета» составляла 3700 долларов США.

«К организации и функционированию трансфера причастны граждане Украины и непризнанной Приднестровской молдавской Республики. В ночь с 17 на 18 июля оперативники УСС и следователи задержали трёх участников ОПГ во время незаконной переправки через государственную границу Украины трёх человек. Ещё одного фигуранта – по месту его проживания, накануне трансфера он как раз привёз группу «туристов», — говорится в сообщении.

За свои «услуги» они должны были получить более 11 000 долларов США.

По информации полиции, во время проведения обысков по местам жительства злоумышленников изъяли 20 000 долларов США, 2 000 евро.

В настоящее время четыре участника преступной группы задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

«Продолжается сбор улик для привлечения всех фигурантов к ответственности. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Одесская областная прокуратура. За незаконную переправку лиц через государственную границу злоумышленникам может грозить до 9 лет заключения», — резюмируется в полицейской информации.

Как сообщала в июле 2022 года Одесса News, в Одесской области подозревают работника Государственной Миграционной службы и двух сообщников, которые за 6 тысяч долларов США переправляли через госграницу военнообязанных.

Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

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