В Приднестровье собираются добиться независимости и войти в состав РФ

Бюро реинтеграции Молдовы отреагировало на заявление «главы приднестровского внешнеполитического ведомства» Виталия Игнатьева, который заявил, что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России.

Об этом сообщает NewsMaker.

«Все международные партнёры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах её международно признанных границ», — заявили в ведомстве.

В Бюро подчеркнули, что реинтеграция страны — основная цель переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.

Ранее «глава приднестровского внешнеполитического ведомства» Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остаётся неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где чётко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны – безусловный приоритет», — сказал он.

Кстати. 26 июня Президент Молдовы Майя Санду на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конфренции в Киеве заявила, что Молдова делает всё возможное, чтобы не дать непризнанному Приднестровью представлять угрозу ей и Украине.

Как сообщала Одесса News, Приднестровский регион является дестабилизирующим фактором как для Республики Молдова, так и для Украины.

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