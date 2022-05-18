Приднестровский регион — фактор дестабилизации для Молдовы и Украины

Приднестровский регион является дестабилизирующим фактором как для Республики Молдова, так и для Украины.

Об этом в эфире «Молдова 1» заявил советник Президента Украины Михаил Подоляк.

«Я считаю, что в санкционный список должно быть включено как можно больше субъектов, которые работают в Приднестровье. Вообще Приднестровье в его нынешнем виде действительно является дестабилизирующим фактором не только для Молдовы, в том плане, что оно не даёт стране эффективно развиваться, наличие всяких тёмных и криминальных офшоров сдерживает экономический рост. Это также ядро ​​дестабилизации и напряжённости в Украине» — сказал Подоляк.

Приднестровский регион, признанный Советом Европы территорией, оккупированной Российской Федерацией, является военизированным, и там размещены российские войска. Киев враждебен тираспольскому режиму. По данным кишинёвских властей, дестабилизация в прошлом месяце была организована провоенной фракцией, которая де-факто имеет власть, но ситуация сохраняется стабильной. Однако Киев не приемлет приднестровский регион в его нынешнем виде.

Советник Президента резюмировал, что «несомненно, по мере эскалации конфликта будут какие-то решения по Приднестровью».

Для справки. Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории «Приднестровская молдавская республика» объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашённой республикой тогда начался вооружённый конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введён контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны, заявив, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну. Санду признала, что вооружённые силы Молдовы в упадке, и анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, считают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.

Как сообщала Одесса News, Силы обороны Украины приняли меры для обеспечения надёжной охраны государственной границы, в частности, на участке с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

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