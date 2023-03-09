25 британских бронированных машин прибыли в Украину

Благодаря инициативе Всемирного конгресса Украинцев (ВКУ) Unite With Ukraine в Украину прибыли 25 британских бронированных машин FV103 Spartan и FV432, уже отправившихся в те части, где они сейчас необходимы более всего.

Об этом сообщает Укринформ.

«Эту закупку инициировал ВКУ совместно с командованием Сил территориальной обороны ВСУ в октябре 2022 года», – заявил директор Unite with Ukraine ВКУ Андрей Потичный, работающий в Украине с начала марта 2022 года.

«Насколько мне известно, это крупнейшая одновременная партия поставки бронированных и гусеничных эвакуационных машин международной неправительственной организацией с начала полномасштабного вторжения России в Украину», — сказал он.

По словам офицера командования ТРО Александра Музыки, эта техника сверхважная, «поскольку она позволит не только выполнять оперативные задачи, а также выполнит функции медицинской эвакуации как гражданского населения, так и военнослужащих в случае срочной необходимости».

«Сейчас все украинцы мира объединились против того нашествия, которое существует сегодня. Я хотел бы выразить благодарность всем, кто поддерживает и будет поддерживать Территориальную оборону!» – поблагодарил мировое украинство Командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцура.

В общей сложности, на пожертвования людей и организаций со всего мира ВКУ приобрёл двадцать пять бронированных машин, в том числе двенадцать Spartan FV103, семь 432 APC, два 434 APC, один Spartan SPA8, один Spartan SPA017 и два FV104 Samaritan.

Отмечается, что Unite with Ukraine уже планирует следующий аукцион для финансирования закупки ещё 25 бронированных машин для эвакуации персонала.

Для справки. FV103 Spartan – это гусеничный бронетранспортёр британской армии. Лёгкая, быстрая и маневренная машина, которая может перевозить до семи человек. Прочный сварной алюминиевый корпус толщиной до 60 миллиметров этого БТР способен защитить военных от обломков и крупнокалиберных патронов. FV432 с момента своего появления на вооружении стал самым распространённым броневиком, который используется для транспортировки пехоты на поле боя. Эта бронемашина способна перевозить до двенадцати человек.

В ВКУ отметили, что в рамках своей инициативы Unite With Ukraine было передано более 40 000 000 долларов помощи для ВСУ. Сбор средств в поддержку Украины продолжается.

ВКУ получил почётную награду от фандрейзинговой платформы United24 Президента Владимира Зеленского как один из крупнейших жертвователей 2022 года.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Министерство обороны США официально опубликовало список вооружений из нового пакета военной помощи для Украины на $400 млн.

Фото: ВКУ

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