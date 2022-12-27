В бою за Украину погиб 20-летний житель Одесской области Андрей Туз, светлая память

В Беляевской городской территориальной громаде объявили День траура в связи с погребением военнослужащего Андрея Туза.

Об этом сообщили в пресс-службе Беляевского городского совета.

Погибший защитник Украины был уроженцем села Мирное. Ему было всего 20 лет.

Воина, отдавшего жизнь за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, похоронили в его родном селе.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в селе Новоелизаветовка Березовского района Одесской области простились с 24-летним защитником Кареном Терзи, погибшим на Херсонском направлении ещё в апреле.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Беляевский горсовет

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