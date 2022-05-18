Предприниматели просят Зеленского убрать Гетманцева, мешающего бизнесу в Украине

Украинские предприниматели написали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить главу комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, нардепа от «Слуги народа» Даниила Гетманцева.

Об этом сообщил 17 мая в Facebook Центр противодействия коррупции.

«Деятельность и заявления депутата достали бизнес настолько, что тысячи предпринимателей обратились с открытым письмом к президенту Зеленскому с просьбой немедленно устранить Гетманцева с вышеупомянутых должностей. Пока одни делают всё возможное, чтобы упростить ведение бизнеса в Украине, тем более в условиях войны, Гетманцев делает всё наоборот. Предлагает повысить налоги, усилить роль государства, увеличить проверки и т. д.», – говорится в сообщении ЦПК.

Даниил Гетманцев

В открытом письме предприниматели называют деятельность Гетманцева олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода, а его самого – последовательным противником экономической свободы, сторонником более жёсткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы.

Отмечается, что Украина занимает 130-е место в рейтинге экономической свободы, а это является иллюстрацией непривлекательности страны для ведения бизнеса.

«Именно это мешает Украине совершить прорыв. Уплата налогов в Украине требует в 1,5 раза больше времени, чем в среднем по миру. Контрабанда, которая невозможна без «крышевания». А внедрение цифровой таможни удивительным образом проваливается», – говорится в письме.

Предприниматели отмечают, что попытка убедить президента в необходимости поднятия налогов или увеличения доли государства в экономике, чтобы увеличить обороноспособность или заботу о гражданах, является «либо сознательной ложью, или роковой ошибкой».

«Системное (а не временное) снижение налогов, дерегуляция, быстрая приватизация (кроме стратегических предприятий), уменьшение государственного аппарата – это ускорит экономический рост. Следовательно, суммарно государство будет получать больше налогов и бюджет будет достаточным для увеличения социальных стандартов и способности государства беспокоиться о гражданах», – утверждают авторы письма.

По словам предпринимателей, недавние заявления Гетманцева о повышении налогов уже привели к тому, что многие предприниматели отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны.

Гетманцев прокомментировал в Telegram обращение предпринимателей к президенту.

«С интересом ознакомился с обращением некоторых представителей бизнеса по поводу собственной отставки. Лично я являюсь последовательным сторонником дерегуляции в сфере бизнеса, на что направлены и мои законопроекты, и решения, которые я поддерживаю. Но политика государства в сфере публичных финансов – это всегда компромисс между разными, иногда противоречивыми интересами разных групп общества. Компромисс иногда болезненный и всегда тяжёлый», – написал он.

Нардеп заверил, что открыт к диалогу и пригласил подписантов обращения на встречу в Комитете.

«Гарантирую, что у них будет возможность донести лично как свои замечания, обвинения, так и видения и идеи», – пообещал Гетманцев.

Как сообщала Одесса News, 21 апреля Зеленский сказал, что страна из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в апреле дефицит госбюджета страны составил 125 млрд грн. Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов. Если война затянется ещё на три-четыре месяца, потребуется значительное повышение налогов, заявил Марченко в интервью The Economist 14 мая.

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