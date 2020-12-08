Американцы взяли полную власть над стадионом «Черноморец»

Американские владельцы взяли под контроль стадион «Черноморец», зайдя на территорию, сменив охрану и начав аудит деятельности комплекса.

Несмотря на состоявшуюся ещё в мае продажу стадиона «Черноморец», что в одесском парке Шевченко, новый владелец объекта — американская компания Allrise Capital — только 7 декабря получил к нему доступ.

«Была предвыборная кампания, и мы не хотели, чтобы нас привязывали к политическим моментам. Выборы прошли, команда отыграла матчи, мы спокойно заходим в права. Была создана управляющая компания в Украине, она называется ТОВ «Менеджмент “Стадион “Черноморец”». Сделано это было, чтобы уплата налогов и развитие было на территории Украины», — прокомментировал ситуацию представитель компании Сергей Бурка 7 каналу.

«Во избежание провокаций со стороны структур Климова (экс-нардепа Леонида Климова, — Ред.) мы сменили охрану и приступили к аудиту, при этом бизнес-центр и все арендаторы работают в обычном режиме», — пояснили в компании.

Как сообщала Одесса News, американская компания Allrise Capital получила «Черноморец» в собственность 22 мая 2020 года. Комплекс приобрели за 193 млн грн на аукционе от Фонда госимущества — как имущество обанкротившегося «Имэксбанка» Леонида Климова. Торги проводили 17 раз, а начальная стоимость комплекса была 1 млрд 139 млн грн.

Видео: 7 канал

Фото: Думская