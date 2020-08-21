Купленный на торгах американцами стадион «Черноморец» арестовали

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущественный комплекс одесского стадиона «Черноморец» и передал его Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Объект, приобретённый 22 мая на торгах американской фирмой Allrise Capital, признан вещественным доказательством в уголовном производстве №42020000000001344. Оно было открыто 23 июля по признакам преступления, которое предусмотрено частью 2 ст. 364 УК Украины — «злоупотребление властью или служебным положением».

Досубеное расследование начали на основании заявления общественной организации «Олимпик», которой принадлежит одноименный донецкий футбольный клуб. Она обвинила чиновников Фонда гарантирования вкладов физических лиц в продаже стадиона по заниженной почти в шесть раз цене (покупатель заплатил 193,8 млн грн, хотя изначально объект продавали за 1,139 млрд).

Следователь СБУ ходатайствовал об аресте комплекса «в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и сохранения их экономической стоимости», и 31 июля суд поддержал это требование.

7 августа тот же Шевченковский суд передал объект АРМА.

Как сообщала Одесса News, стадион «Черноморец» несколько раз арестовывали в рамках другого производства, которое расследует СБУ, — по факту вывода денег из «Имэксбанка». Арест был снят, что позволило ФГВФЛ подписать договор купли-продажи с Allrise Capital.

Новые проблемы создал президент «Олимпика» Владислав Гельзин. После продажи «Черноморца» он заявлял, что готов выкупить стадион у новых собственников. Видимо, договориться не получилось, и Гельзин пошёл судебным путём.

В недавнем интервью СЕО компании Allrise Capital Руслан Зинуров заявил, что структуры владельца ФК «Черноморец» и «Имэксбанка» Леонида Климова до сих пор сохраняют контроль над стадионом.

В августе Allrise Capital заявила, что обязуется сохранить стадион как объект спортивной инфраструктуры Украины.