Суд оставил экс-шефа одесской полиции под домашним арестом

15 августа Киевский апелляционный суд рассмотрел ходатайства прокуратуры и защиты по поводу меры пресечения для экс-начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что прокуроры просили поместить правоохранителя под стражу с возможностью внесения залога в 23 миллиона гривен. По их мнению, подозреваемый может влиять на свидетелей и скрываться от следствия. Адвокаты же в своём ходатайстве указали, что меру пресечения вовсе нужно отменить как незаконную.

Рассмотрев оба документа, суд отказал в их удовлетворении и оставил в силе решение первой инстанции — Головин остаётся под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщала Одесса News, Дмитрия Головина, его бывшего заместителя и двух руководителей частных предприятий подозревают в присвоении семи контейнеров контрафактных сигарет стоимостью 50 миллионов гривен.

Фото: Думская