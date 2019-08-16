Депутаты определили перечень будущих комитетов Рады

Подготовительная депутатская группа из вновь избранных народных депутатов определила перечень из 23 профильных комитетов Верховной Рады и их названий.

Соответствующее решение участники подготовительной группы приняли на заседании 15 августа, сообщает Укринформ.

«Основные мотивы, которые мы прорабатывали и из которых в принципе исходили, — это вопрос сокращения существующих комитетов, укрупнение их, вопрос более детального выписывания предметов их ведения. Поэтому, мы, в первую очередь, сконцентрировались на количестве комитетов. Кроме того, мы подкорректировали существенно названия комитетов в связи с укрупнением… Мы предлагаем сократить количество комитетов до 23. По существу, будет минус 5 комитетов по сравнению с прошлым созывом», — сообщил координатор первой подготовительной группы, будущий народный депутат от партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

При этом он озвучил под стенограмму названия будущих комитетов в парламенте девятого созыва:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Комитет по вопросам бюджета;

Комитет по вопросам экономического развития;

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

Комитет по вопросам молодёжи и спорта;

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, по правам национальных меньшинств, межнациональных отношений;

Комитет по вопросам цифровой трансформации;

Комитет по вопросам правовой политики;

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики;

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования;

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;

Комитет по вопросам свободы слова;

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав человека.

Фото: Укринформ