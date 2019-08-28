Торжественное заседание Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины состоится 29 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Как отмечается, торжественное заседание Верховной Рады по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами состоится 29 августа в 10:00.

Пресс-служба Аппарата ВР открыла аккредитацию представителей средств массовой информации.

Партия «Слуга народа» готовит 465 инициатив по изменению Конституции.

Об этом на брифинге заявил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на «Лига.нет».

Отвечая на вопрос журналистов об изменениях в основной закон, Стефанчук сказал: «Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу». По его словам, сейчас определяется очередность их внесения в Верховную Раду и решается, какие из них президент Владимир Зеленский определит как приоритетные.

«На этой базе будем формировать список того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная Рада», — рассказал Стефанчук.

Стефанчук считает, что многие из этих инициатив не найдут поддержки в парламенте, потому что «это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, тех, кто сидит на потоках».