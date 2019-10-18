Гончаренко мало Одессы — взялся за Кубань

Народный депутат Украины по Одесскому избирательному округу №137 Алексей Гончаренко возглавил в Верховной Раде новое межфракционное объединение — «Кубань».

Об этом сообщил в Facebook сам нардеп.

«Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение Кубань. Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения», — говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, задачей объединения является разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

«В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», — написал Гончаренко.

Он также выразил благодарность за участие депутатам Анатолию Урбанскому, Владимиру Арьеву, Николаю Величковичу, Андрею Парубию, Соломие Бобровской, Ахтему Чийгозу, Оксане Савчук, Софие Фединой, Юлии Клименко, Игорю Гузю, Олегу Синютке.