Свитолиной не повезло в Москве, держит курс на Шэньчжэнь

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) VTB Kremlin Cup с призовым фондом 1 млн 32 тыс долл.

В четверг одесситка Элина Свитолина (№4 мирового рейтинга) в трёх сетах уступила россиянке Веронике КудерметовОЙ (42) — 2:6, 6:1, 5:7, сообщает Укринформ.

Соперницы провели на корте 2 часа 1 минуту.

Отмечается, что одесситка гарантировала себе место на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA Finals), который состоится в китайском городе Шэньчжэнь с 27 октября по 3 ноября.

Как сообщала Одесса News, вторая по рейтингу украинская теннисистка, одесситка Даяна Ястремская также не смогла выйти в среду в 1/4 финала московского турнира.