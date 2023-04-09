410-й день войны: Идут ожесточённые бои за Бахмут и Марьинку

Начались 410-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 8 апреля, за прошедшие сутки противник нанёс 4 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населённых пунктов.

Отмечается, что Силы обороны Украины в течение субботы, 8 апреля, отбили 50 российских атак на четырёх основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Половина из них пришлась на Бахмут и Марьинку.

На Лиманском направлении противник вёл безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого (возле Кременной) и Верхнекаменского (возле Северского).

На Бахмутском направлении россияне продолжают наступать, пытаясь взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. В течение суток противник вёл безрезультатные наступательные действия в районе села Богдановка, расположенного к северо-западу от города.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вёл наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, но без результатов. Самые яростные бои здесь продолжаются за Марьинку, где было отбито более 15 атак – больше, чем на бахмутском участке.

На Шахтёрском направлении в течение суток наступательных действий со стороны России не было, но враг совершил обстрелы ряда населённых пунктов.

Западнее – на Запорожском и Херсонском направлениях – Россия усиливает фортификации для обороны. Противник обстрелял более 40 населённых пунктов на этом участке фронта. Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на временно занятой территории Херсонской области.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили 2 БпЛА «Supercam», 6 БпЛА «Орлан-10» и 6 БпЛА «Zala».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 5 станций радиоэлектронной борьбы противника.

Как информировала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждались ситуация на фронте, ход формирования новых военных формирований и вопросы предотвращения утечки информации о действиях ВСУ.

На главном фото миномётчик 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

Фото: Главнокомандующий, Генштаб ВСУ/Facebook

Карты: deepstatemap.live

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