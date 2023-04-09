Полиция задержала в Одессе гражданина Турции за организацию убийств

Национальная полиция Украины задержала в Одессе гражданина Турции, который был в международном розыске за убийство.

Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции 8 апреля.

«Гражданин Турецкой Республики нанял киллера для убийства двух деловых партнёров: один его компаньон погиб, другой выжил, но остался парализованным. Чтобы избежать наказания, злоумышленник начал скрываться и в конце концов сбежал из Турции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранта объявили в международный розыск. Правоохранительные органы разыскивали его несколько лет. В конце концов его задержали в Одессе украинские полицейские – сотрудники департаментов уголовного розыска и международного полицейского сотрудничества, а также одесские оперативники.

Подозреваемого собираются временно арестовать а затем экстрадировать.

Согласно законодательству Турции, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области назначили нового руководителя полиции — полковника Ивана Жука.

Фото: Нацполиция Украины в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod