В Одесской области нашли мёртвого пограничника с пулевым ранением

Инспектор Государственной пограничной службы был обнаружен мёртвым в туалете в пункте пропуска «Удобное» в Одесской области.

Об этом сообщают 14 марта «Думская» и «Украинская правда».

Глава пресс-службы полиции Одесской области Любовь Гордиевская сообщила «Думской», что рассматривается несколько версий обстоятельств смерти пограничника. Также правоохранители решают вопрос о квалификации этого происшествия. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что это был не суицид, а, вероятно, несчастный случай вследствие неосторожного обращения с оружием.

Гибель пограничника подтвердил в комментарии УП спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко.

«В одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Что стало причиной смерти пограничника – устанавливают следственные органы», – отметил спикер.

Помимо следствия, которое ведёт полиция, пограничным отрядом начато служебное расследование, чтобы выяснить все детали, добавил Демченко.

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