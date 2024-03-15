MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Росницкий, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Росницкий, светлая ему память

405524398_3648532355475791_9052752639945306071_n-Cropped.jpg

На фронте погиб защитник 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы 28-летний солдат Максим Росницкий.

Об этом 9 декабря 2023 года сообщила в Facebook пресс-служба бригады.

Отмечается, что воин с позывным «Буба» погиб во время выполнения боевой задачи по обороне государства от российского оккупанта.

Был страстным болельщиком одесского «Черноморца».

Одесса News сообщала о гибели 4 декабря 2023 года на фронте 28-летнего военнослужащего из Белгород-Днестровского Одесской области Фёдора Нягу.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126 ОБр ТРО г.Одесса, из архива М.Росницкого/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy 

Просмотров: 221

Смотрите также...

scroll to top