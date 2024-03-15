В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Росницкий, светлая ему память

На фронте погиб защитник 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы 28-летний солдат Максим Росницкий.

Об этом 9 декабря 2023 года сообщила в Facebook пресс-служба бригады.

Отмечается, что воин с позывным «Буба» погиб во время выполнения боевой задачи по обороне государства от российского оккупанта.

Был страстным болельщиком одесского «Черноморца».

Одесса News сообщала о гибели 4 декабря 2023 года на фронте 28-летнего военнослужащего из Белгород-Днестровского Одесской области Фёдора Нягу.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126 ОБр ТРО г.Одесса, из архива М.Росницкого/Facebook

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