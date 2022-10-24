Из Украины снова выезжает больше людей, чем въезжает

За сутки 21 октября границу Украины на выезд пересекло на 5 тыс. человек больше, чем на въезд.

Об этом проинформировала 22 октября Госпогранслужба Украины.

«Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 39 тыс. человек. 25 тыс. из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину за минувшие сутки проследовали более 34 тыс. человек, 31 тыс. из них – граждане Украины», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что за тот же период было оформлено 85 грузовиков с гуманитарной помощью.

В июне пограничная служба Украины фиксировала, что въезжает в Украину больше, чем выезжает.

В сентябре западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекало в день примерно 60–80 тыс. человек. К примеру, 24 сентября, по данным пограничников, в страны ЕС и Молдову выехало 42 тыс. человек, 27 тыс. из них пересекли границу с Польшей, а въехало в Украину 40 тысяч. 26 сентября, как сообщила Госпогранслужба, в ЕС и Молдову выехало 30 тыс. человек, а въехало в Украину 31 тыс.

Нынешние изменения потока граждан происходят на фоне участившихся обстрелов Украины со стороны российских оккупантов, наносящих удары по гражданской инфраструктуре, в том числе энергетическим объектам.

Кстати. Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещён в связи с военным положением, введённым после открытого вторжения России. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трёх и более несовершеннолетних детей.

С 24 февраля, когда началась полномасштабное вторжение России в Украину, страну до 9 июня покинули 7,4 млн человек. Впоследствии часть украинцев вернулась обратно.

Как сообщала Одесса News, в октябре Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру продления срока действия загранпаспортов и вклеивания в них фотографий детей.

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