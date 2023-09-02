Одесская полиция устанавливает причины гибели 15-летнего парня (дополнено)

Тело 15-летнего юноши между двумя путями на Балтской дороге обнаружил сегодня, 1 сентября, около двенадцати часов машинист двигавшегося по соседнему пути локомотива.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

«Устанавливаются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении полиции.

Дополнено. Предварительно установлено, что несовершеннолетний одессит погиб, находясь возле путей, в результате травмирования конечными вагонами двигавшегося ночью поезда. По словам машиниста, парня он не видел, поэтому нигде не останавливался и ехал в заданном направлении.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлёкшее гибель человека) Уголовного кодекса Украины.

Тело погибшего подростка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Досудебное расследование проводят следственные отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года в Одессе 54-летняя женщина погибла под колёсами электропоезда.

Фото: Нацполиция в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy