2 сентября Одесса отмечает День города, с Днём рождения, любимый город!

2 сентября Одесса и одесситы отмечают День города.

«Одесса – мама! Ты невероятно красива и атмосферна! Ты доброжелательно и гостеприимно принимаешь всех, независимо от языка, религии и национальности», — пишет сегодня в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Ты вкусно готовишь. Твои фирменные блюда: одесскую барабульку и икру из «синеньких» знает весь мир, а ни одно блюдо звезды Мишлен никогда не сравнится с дунайкой, сочными помидорами и брынзой из Привоза», — отмечает глава ООГА.

«Ты невероятно богата. У тебя есть Чёрное море, белые пляжи, уникальная архитектура, культура и традиции. Чего стоят одни только «одесские дворики». Однако самое главное твоё богатство – это люди, одесситы, иронические и отважные, гордые и искренние, мудрые и предприимчивые, настоящие философы оптимизма. А ещё ты – героиня. Столько выпало на твою судьбу, но ты устояла. Как тогда, так и сейчас», — подчеркнул Олег Кипер.

«С Днём города, родная Одесса! Живи и процветай!», — резюмировал своё приветствие глава Одесской ОГА.

Свои поздравления Одессе и одесситам разместил в Facebook мэр города Геннадий Труханов.

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