Одесская область получила помощь от Украинской общины в Нидерландах

Объединение «Украинское общество в Нидерландах» третий раз передало гуманитарную помощь Одесской области.
Об этом сообщается на сайте объединения.
Общество передало школьную и офисную мебель, одежду, обувь, матрасы, оргтехнику, кухонные принадлежности и другие необходимые предметы обихода.
Отмечается, что помощь получили 15 учреждений региона, среди которых, в частности, учебные заведения, дома-интернаты и библиотека.
«С начала полномасштабного вторжения «Украинская община в Нидерландах» постоянно помогает Украине, в том числе и Одесщине, демонстрируя солидарность с украинским народом и поддержку», – отметил председатель Объединения «Украинская община в Нидерландах» Игорь Кириченко.
Начальник Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и руководители получивших помощь учреждений поблагодарили украинцев в Нидерландах.
Одесса News информировала о визите 13 октября 2023 года в Одессу Премьер-министра Королевства Нидерланды Марка Рютте.
Фото: Объединение «Украинское общество в Нидерландах»
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