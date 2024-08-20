Одесская область получила помощь от Украинской общины в Нидерландах

Объединение «Украинское общество в Нидерландах» третий раз передало гуманитарную помощь Одесской области.

Об этом сообщается на сайте объединения.

Общество передало школьную и офисную мебель, одежду, обувь, матрасы, оргтехнику, кухонные принадлежности и другие необходимые предметы обихода.

Отмечается, что помощь получили 15 учреждений региона, среди которых, в частности, учебные заведения, дома-интернаты и библиотека.

«С начала полномасштабного вторжения «Украинская община в Нидерландах» постоянно помогает Украине, в том числе и Одесщине, демонстрируя солидарность с украинским народом и поддержку», – отметил председатель Объединения «Украинская община в Нидерландах» Игорь Кириченко.

Начальник Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и руководители получивших помощь учреждений поблагодарили украинцев в Нидерландах.

Одесса News информировала о визите 13 октября 2023 года в Одессу Премьер-министра Королевства Нидерланды Марка Рютте.

Фото: Объединение «Украинское общество в Нидерландах»

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