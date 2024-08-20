Рада приняла в целом законопроект о запрете УПЦ МП в Украине

Верховная Рада Украины 20 августа приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №8371 о запрете российской православной церкви в Украине.

Об этом депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

По его словам, документ поддержали 265 депутатов.

Законопроект устанавливает ограничение религиозным организациям на связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается. Документ определяет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей, порядок государственного надзора за соблюдением этого требования, предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

«‼️Историческое решение!!! Принят законопроект по запрету русской церкви в Украине!!!! 265 — за! Ещё два года назад подавал петицию на сайте Президента, тогда мы собрали 25 тысяч голосов в сутки. Наконец-то закон принят!», — написал Гончаренко и добавил: «Во время голосования произошла техническая проблема, моя карточка при странных обстоятельствах не сработала. Поэтому я срочно подал заявление, чтобы мой голос был учтён. Я полностью поддерживаю запрещение деятельности русской церкви в Украине!!».

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк добавил, что закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но общины Украинской православной церкви Московского патриархата будут иметь девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Железняк указал, сколько голосов «за» дали парламентские фракции и группы:

«Слуга народа» – 173;

«Европейская солидарность» – 25;

«Батьківщина» – 17;

«Платформа за жизнь и мир» – 1;

«За майбутнє» – 9;

«Голос» – 18;

«Довіра» – 11;

«Восстановление Украины» – 0;

внефракционные — 11.

Одесса News информировала, что согласно социсследованиям, в Украине 83% граждан считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, в том числе 63% поддерживают полный запрет УПЦ МП.

16 августа 2024 года комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал народным депутатам принять законопроект №8371, предусматривающий запрет в стране деятельности УПЦ МП.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл встречу с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, отметив, что Раде предложен законопроект, который «может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью.

17 августа спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что русская церковь в Украине будет запрещена.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сказал, что церковь в стране-агрессоре РФ является «территорией и ушами» российских спецслужб.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy — будьте в курсе важнейших событий.