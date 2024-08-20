Любителей неаполитанских страстей приглашает одесский Украинский театр

Лёгкая, остроумная, экспрессивная комедия «Неаполитанские страсти», которую представят 25 августа на сцене Одесского Украинского театра, перенесёт вас на итальянские просторы, наполненные раскалённым солнцем воздухом, безудержными желаниями, экспрессивными поступками, зажигательными спорами и жаждой жизни, а ещё ароматом кофе, творожной пасты с томатами и… парфюмерии.

Спектакль скроен за лучшими произведениями известного итальянского драматурга-комедиографа, режиссёра и актёра театра и кино – Эдуардо де Филиппо.

Это настоящий калейдоскоп бурной жизни нескольких супружеских пар, с его вызовами и непростыми решениями: о том, на что готовы пойти супруги в лихолетье, чтобы оплатить аренду жилья и сковороду картофеля; о покойнике-муже и потенциальном клиенте на супружеское ложе; о мужчине, готовом заплатить за секс с твоей женой целый миллион; о спасительном, но очень сомнительном способе улаживания споров между влюблёнными, и как это выглядит, когда ты «не в теме»; об иллюзорности норм морали и размытости границы между «порядочной» и «пропащей» женщиной, между «благородством» и «цинизмом»; о призрачности этого мира и магических свойствах цилиндра с превращением простака в господина.

Спектакль в 2 действиях.

Продолжительность – 90 минут.

Стоимость билетов от 80 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 16 часов. Адрес: ул. Пастера, 15.

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