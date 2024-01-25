Глава Одесской облгосадминистрации рассказал о подробностях ночных атак врага

Подробности двух ночных атак врага по Одессе 24-25 января — рассказал председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

Информация размещена им в Telegram.

«Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составила 15 минут. Силы ПВО уничтожили 10 «шахедов». Один из дронов, попав в частично заселённую многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован», — сообщает Олег Кипер.

Ещё один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал ещё один БпЛА, рядом с повреждённым во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, ещё несколько побиты, — информирует глава ООГА.

Говоря о пострадавших, Олег Кипер отметил, что «пострадали четыре человека, им предоставлена помощь на месте, лечатся амбулаторно. Одного из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов.

Ещё один ударный беспилотник упал возле многоэтажки в Приморском районе без детонации. Пострадавших нет. На месте работали взрывотехники.

Также россияне попали в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар. Мужчину, рядом проезжавшего на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, он получил ранение обломками разлетавшихся от взрыва предметов. Ему оказана медицинская помощь, лечится амбулаторно.

Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, более 80 спасателей одновременно работали по разным адресам, укрощали огонь, разбирали завалы, психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Одесса News информировала, что в ночь на 25 января противник нанёс удар 14-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск РФ. и мыс Чауда (Крым), а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области в направлении Харькова и одной из оккупированных территорий Донецкой области. Уничтожены 11 «шахедов» в пределах Одесской и Николаевской областей.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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