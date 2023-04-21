Молдова заявила о нарушении режима безопасности Россией в Приднестровье

В ходе еженедельного заседания Совместной контрольной комиссии (СКК) Молдовы представители Кишинёва сообщили о нарушении режима безопасности со стороны российских военных в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Moldpres и Бюро по реинтеграции Молдовы.

На встрече были обсуждены незаконные посты силовых структур непризнанного Приднестровья и необходимость их выведения из зоны безопасности, простирающейся вдоль реки Днестр.

Делегация Молдовы акцентировала внимание на неоднократных случаях на постах Объединённых миротворческих сил безосновательной остановки транспорта и граждан, особенно дипломатов, аккредитованных в Молдове. Делегация Молдовы потребовала исключения подобных случаев в долгосрочной перспективе.

Также представители Кишинёва сообщили о нарушении режима зоны безопасности со стороны российского военного контингента в период с февраля по апрель, заключавшихся в несогласованном с СКК перемещении боевой бронированной техники за пределы расположения постов Объединённых миротворческих сил.

Представители Молдовы подчеркнули, что упомянутые инциденты «имели резонанс и вызвали недовольство жителей зоны безопасности, которых периодически безосновательно останавливают, чрезмерно проверяют их документы и транспортные средства».

Делегация Молдовы расценивает это как провокацию и призывает военных России отказаться от дестабилизирующих действий. способствовать сохранению мира на берегах Днестра.

Как сообщала Одесса News, по заявлению в декабре 2022 года главы Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ, Россия планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация такого сценария зависит от развития войны в Украине.

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