Первый родившийся ребёнок в Одессе в этом году — девочка

Первым ребёнком, родившимся в Одессе в новом году, стала девочка по имени Мирослава. Она увидела свет 1 января 2024 в 2:30 ночи, в последние минуты затяжной ночной тревоги, в городском роддоме №7.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что вес новорожденной – 3590 граммов, рост – 55 сантиметров.

«Родители Мирославы – Надежда и Вячеслав – родом из Херсона. Одесса стала для семьи вторым домом. Но Вячеслав продолжает помогать родному городу – он возглавляет там волонтёрский центр», — говорится в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил родителям первого рождённого ребёнка денежный сертификат и поздравил всех мам, родивших младенцев.

«Вы — настоящие героини, которые, несмотря ни на что, дарите новую жизнь, дарите надежду на наше будущее. Мы продолжим делать всё для развития нашего города, чтобы вам было комфортно в нём жить. Желаю здоровья, сил и благополучия всем одесским семьям. Пусть этот год принесёт Украине победу!» – сказал Геннадий Труханов.

Для справки. Всего за первые сутки 2024 года в роддомах Одессы родились 11 детей — семь мальчиков и четыре девочки. Среди новых жителей Одессы – две пары близнецов.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 119 малышей — 67 мальчиков и 52 девочки.

Фото и видео: «Одесса»

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