В Одессе правоохранители устроили новогодний флешмоб

Новорічний флешмоб правоохоронців міста ОдесиМасштабний флешмоб організували патрульні поліцейські та бійці Національної гвардії. Все, аби зробити великий сюрприз жителям міста у новорічні свята.В акції взяли участь понад пів сотні осіб, залучили також 18 службових автомобілів. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіція #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice #НГУ #NGU #Нацгвардія #NationalGuardOfUkraine #ПівденнеОТО #NGUSouth #3012НГУ #3012NGU #Одеса #Odesa #НовийРік #флешмоб

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 31. Dezember 2019