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В Одессе правоохранители устроили новогодний флешмоб

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Одесские патрульные полицейские и бойцы национальной гвардии составили ёлку из машин к Новому году.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одессы на своей странице в Facebook.

Отмечается, что во флешмобе приняли участие около 50 правоохранителей и 18 служебных автомобилей, которые выстроились в форме новогодней ёлки.

Новорічний флешмоб правоохоронців міста ОдесиМасштабний флешмоб організували патрульні поліцейські та бійці Національної гвардії. Все, аби зробити великий сюрприз жителям міста у новорічні свята.В акції взяли участь понад пів сотні осіб, залучили також 18 службових автомобілів. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіція #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice #НГУ #NGU #Нацгвардія #NationalGuardOfUkraine #ПівденнеОТО #NGUSouth #3012НГУ #3012NGU #Одеса #Odesa #НовийРік #флешмоб

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 31. Dezember 2019

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