В Одессе открылись ёлочные рынки: почём нынче ёлочки для народа

В Одессе начата продажа новогодних лесных красавиц — елей и сосен.

Как передаёт корреспондент Одесса News, средняя стоимость праздничного дерева высотой 1-1,5 метра составляет 400 гривен.

Новогодняя ёлочка ростом повыше стоит от 500 до 600 гривен, за высокую ель придётся заплатить не менее 700 гривен. Предлагаются деревья стоимостью и более тысячи гривен.

Средняя стоимость искусственных елей в магазинах – от 1 200 до 1 300 гривен, есть варианты за несколько тысяч гривен, а самую маленькую можно купить за 700–800 гривен.

Одесса News информировала, что 6 декабря в Одессе на улице Дерибасовская зажгли главную новогоднюю ёлку города.

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