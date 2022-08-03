В Одессе Нацбанк в третий раз выставил на открытые торги здания «Имэксбанка»

В Одессе НБУ третий раз выставил на открытые торги со стартовой ценой 45,5 млн грн комплекс зданий обанкротившегося «Имэксбанка» на просп. Тараса Шевченко общей площадью более 3 тыс. кв. метров.

Об этом говорится на странице аукциона на сайте Prozorro.Продажі.

Отмечается, что «Национальный банк Украины выставил на аукцион комплекс зданий общей площадью 3 тыс. 053 кв. м, расположенный по адресу: г. Одесса, просп. Шевченко, 8А. Перечень зданий и сооружений указан в Выписке из государственного реестра прав на недвижимое имущество, который приведён в документации к аукциону», — говорится в сообщении.

Продажа происходит на основании решения Правления НБУ об отчуждении от 23.05.2022 года №244-рш и в соответствии с регламентом работы электронной торговой системы ProZorro.Продажи ЦБД2 о проведении электронных аукционов.

Стартовая цена лота 45 млн 533 тыс. грн, аукцион назначен на 17 августа.

Как сообщала Одесса News, 15 раз выставляло на торги помещение, принадлежавшее обанкротившемуся «Имэксбанку» в парковой зоне с выходом в сквер Ботанический треугольник в Одессе.

НБУ уже дважды выставлял комплекс на просп. Шевченко на открытые торги. Первый аукцион должен был состояться в июне, но не нашлось желающих приобрести имущество банка. Второй раз комплекс зданий пытались продать в июле. Принять участие в торгах вызвались два физических лица-предпринимателя, но аукцион всё же не состоялся.

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