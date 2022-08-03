В Стамбуле завершили инспекцию первого зернового сухогруза из Украины

Представители Турции, России, Украины и ООН 3 августа в Стамбуле завершили инспекцию первого после подписания договора о «безопасном коридоре» сухогруза из Украины.

Об этом в Twitter сообщило минобороны Турции, пишет издание ГОРДОН.

«Совместная инспекционная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту Razoni. Судно с 27 тыс. тонн кукурузы пройдёт через Босфор и в скором времени отправится в Ливан», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, судно под флагом Сьерра-Леоне прибыло в Стамбульский пролив (Босфор) вечером 2 августа. После инспекции сухогруз продолжит путь в порт Триполи на севере Ливана.

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