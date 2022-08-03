В Стамбул благополучно прибыло первое с начала войны судно с украинским зерном

Сухогруз Razoni, загруженный кукурузой в Одесском порту, вечером 2 августа достиг входа в Босфор в Чёрном море, стал на якорь в отведённом месте и будет проинспектирован 3 августа в 10:00.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение Минобороны Турции.

«В 10:00 сегодня будут проведены инспекционные мероприятия на загруженном кукурузой судне Razoni, которое вышло из Одесского порта Украины и вчера вечером прибыло к черноморскому входу в пролив Босфор и стало на якорь», — информирует министерство.

Важная цель для Украины – обеспечить непрерывность и регулярность поставок зерна на экспорт, — сказал в видеообращении Владимир Зеленский, отметив прибытие первого судна с украинским зерном по специальному коридору в Чёрном море, согласованном для разблокирования наших портов.

«Наша цель сейчас — чтобы была регулярность, чтобы когда один корабль выходит из порта, должны быть уже и другие суда, и те, которые загружаются, и те, которые на подходе к порту. Непрерывность, регулярность – это нужный принцип, нужный всем потребителям нашей агропродукции», — сказал Глава государства.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подтверждает техническую готовность 15 судов с сельхозпродукцией к выходу из украинских морпортов в рамках Стамбульского соглашения, в то время как ещё два завершают подготовку к навигации, пишет ЦТС.

После выхода этих судов из морпортов будет запущено двустороннее экспортное движение, в том числе в порты будут допущены суда для загрузки агропродукцией, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его данным, подготовленные к отправке судна нацелены на перевозку, прежде всего, зерновых культур — кукурузы, пшеницы, ячменя. Также планируется перевозка масличных культур и продуктов переработки АПК. Высоцкий уточнил, что каждое судно способно вместить 10-60 тыс. тонн сельхозпродукции.

Как сообщала Одесса News, первое судно Razoni с разблокированным украинским зерном отправилось 1 августа из Одесского порта в ливанский порт Триполи. На его борту 26 тысяч тонн кукурузы.

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