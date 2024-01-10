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  4. Пострадавшие от обстрелов жители Одесской области получили компенсацию на 30 млн грн

Пострадавшие от обстрелов жители Одесской области получили компенсацию на 30 млн грн

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Жители Одесской области получили более 30 миллионов гривен компенсации на повреждённое из-за войны имущество.

Об этом в Теlegram сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«В рамках программы «еВідновлення» жители Одесщины получили более 30 млн грн компенсации за повреждённое из-за вражеских атак имущество. В общей сложности, в Реестр повреждённого и уничтоженного имущества внесено почти 2,5 тыс. жилых объектов региона», — написал Кипер.

Председатель ОГА отметил, что с начала действия программы «еВідновлення» предоставлена компенсация владельцам жилья:

  • Одесской общины на сумму 9,7 млн грн;
  • Таировской общины – 7,7 млн грн;
  • Сергеевской общины – 4,9 млн грн;
  • Черноморской городской общины – 4,4 млн грн;
  • Каролино-Бугазской общины – 1,4 млн грн.;
  • Дачненской общины — 750 тыс. грн;
  • Маяковской общества — 357 тыс. грн;
  • Ренийской общины – 300 тыс. грн;
  • Черноморской поселковой общины – 211 тыс. грн;
  • Великодолинской общины – 183 тыс. грн;
  • Нерубайской общины – 118 тыс. грн;
  • Беляевской общины – 96 тыс. грн.

Отмечается, что в Одессе 235 заявителям выплатили почти 9,7 млн грн компенсации.

Для справки. Право на получение компенсации имеют граждане Украины, чьё жильё повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявление в электронном приложении «Дія».

Как сообщала Одесса News, в январе 2024 года в Одессе состоялось заседание оперативного штаба во главе с мэром Геннадием Трухановы, на котором обсудили план дальнейших действий по оказанию пострадавшим от вражеских атак помощи и восстановлению разрушенных жилых домов и инфраструктуры.

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