В Одессе на оперативном штабе обсудили, как восстановить разрушенное после атак врага

В Одессе состоялось заседание оперативного штаба во главе с мэром Геннадием Трухановы, на котором обсудили план дальнейших действий в контексте недавних вражеских атак.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Основной вопрос – восстановление жилищной и общественной инфраструктур, повреждённых в результате ракетных атак на Одессу с 29 декабря 2023 года по 1 января 2024 года, — говорится в сообщении.

За этот период разрушено более 40 жилых домов.

Отмечается, что кроме городских служб, к работе штаба были привлечены представители строительных компаний, международные организации (Управление ООН по координации гуманитарных дел, АКТЕД, Норвежский совет по делам беженцев и др.), а также общественные организации (Десятое апреля, Утро Возрождения).

Как отметил Геннадий Труханов, главная цель — скоординировать усилия всех участников.

«У нас есть план восстановления, который мы хотим согласовать и реализовать совместно со строительными компаниями и международными партнёрами», — подчеркнул Одесский городской голова.

Одесса News информировала, что в Одессе работают оперативные штабы, где оказывается помощь людям, чьё жильё пострадало из-за ночных атак.

Фото: «Одесса»

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