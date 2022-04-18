Укрзализныця сформировала эвакуационный поезд из Одессы на 18 апреля

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 18 апреля.

Об этом сообщают Украинские железные дороги.

Согласно графика, дополнительный рейс 238/237 отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.

18 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

Одесса – Вапнярка – Одесса,



Одесса – Балта – Одесса,



Одесса – Раздельная – Одесса,



Одесса – Мигаево,



Одесса – Белгород-Днестровский – Одесса,



Балта – Помошная,

Одесса –Мартыновская – Одесса

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