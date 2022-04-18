Укрзализныця сформировала эвакуационный поезд из Одессы на 18 апреля

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 18 апреля.
Об этом сообщают Украинские железные дороги.
Согласно графика, дополнительный рейс 238/237 отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.
18 апреля будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса – Белгород-Днестровский – Одесса,
- Балта – Помошная,
- Одесса –Мартыновская – Одесса
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