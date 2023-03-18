У докеров портов Большой Одессы будет гарантированная работа ещё на 120 дней

Черноморское зерновое соглашение продлено ещё на 120 дней.

Об этом в Twitter 18 марта сообщил вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Соглашение по Черноморской зерновой инициативе продлено на 120 дней», – написал он.

Кубраков поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Турции Реджепа Эрдогана, министра национальной обороны Турции Хулуси Акара «и всех партнёров за соблюдение договорённостей».

«Благодаря нашим совместным усилиям на мировые рынки поставлено 25 млн тонн украинского зерна», – заявил он.

О продлении срока соглашения сообщил также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что соглашение будет работать и после 19 марта, когда истекал его срок, пишет издание ГОРДОН со ссылкой на агентство Anadolu.

Как сообщала Одесса News, соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Россия заявляла о продлении «зерновой инициативы» на 60 дней. В то же время в ООН проинформировали 14 марта, что консультации продолжаются.

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трёх портов — Одессы, Черноморска и Южного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской «зерновой инициативе» снизились цены на продовольствие, что косвенно спасло от голода более 100 млн человек.

За время действия «зернового соглашения» из украинских портов, по данным ООН, вывезли 24,9 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы «зернового коридора». Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

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