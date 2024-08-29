Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Израиля: о чём говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа провёл телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В ходе разговора обсуждалась ситуация в Ближневосточном регионе, — сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в Facebook.

«Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — проинформировал он.

По его словам, Нетаньяху выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а Зеленский поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике.

«Стороны договорились о дальнейших контактах», — добавил Никифоров.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года правительство Израиля приняло решение о продлении помощи украинским беженцам, прибывшим в страну из-за начавшейся Россией войны против Украины.

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