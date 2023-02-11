353-и сутки войны: Бахмут остаётся главным направлением удара врага

Бахмут Донецкой области остаётся главным направлением удара российских оккупантов в войне против Украины.

Об этом 10 февраля в эфире национального телемарафона рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube ТСН.

«Там только за эти сутки произошло 124 обстрела из разных типов артиллерии, рекордных 54 боевых столкновения. Это подразумевается на всём этом направлении, – сообщил Череватый. – Враг стремится завладеть контролем над трассой Константиновка – Бахмут… Там ведётся контрбатарейная борьба… У Вооружённых сил и сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи… а также вывозить раненых из Бахмута».

По словам спикера восточной группировки ВСУ, в Бахмут «есть разные пути», но деталей он не озвучил.

Тем временем, по оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 11 февраля, за прошедшие сутки, несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах 7 населённых пунктов: Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской, а также Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой областей.

В течение вчерашних суток противник нанёс очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре, применил 32 зенитные управляемые ракеты С-300 и 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожены нашими защитниками. Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа «Шахед-136». 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Росссийская крылатая ракета, сбитая подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг»

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объекта противника.

Как сообщала Одесса News, на юге страны вечером 10 февраля сбиты одиннадцать БПЛА «SHAHED-136», в т.ч. 4 — над Одесской областью.

На главном фото пехотинец 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Фото и видео: Генштаб, Воздушное командование «Юг» ВСУ/Facebook

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