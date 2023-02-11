В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Адаменко, светлая ему память

В январе в тяжёлых боях за независимость Украины, под Григорьевкой в Донецкой области, проявив стойкость и мужество, погиб житель Беляевской громады Одесской области Сергей Адаменко.

Завтра, 12 февраля, ему должно было бы исполниться 30 лет, — сообщает в Facebоok Беляевский горсовет.

На защиту Украины Сергей встал 1 июля 2022 года, ушёл добровольцем. В сентябре указом Президента Украины Владимира Зеленского Сергея Адаменко наградили орденом «За мужество» ІІІ степени.

У Сергея остались жена и пятилетний сын.

В последний путь героя провели 17 января. Этот день в Беляевской громаде объявили днём траура.

Похоронили Сергея Адаменко на Аллее защитников на кладбище по ул. Шевченко в Беляевке.

Как сообщала Одесса News, 9 января 2023 года в тяжёлых боях за независимость Украины погиб житель села Зализничное Болградского района Михаил Ялама.

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Фото: Беляевский горсовет/Facebook

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