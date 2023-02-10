В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Ялама, светлая ему память

9 января в тяжёлых боях за независимость Украины, проявив стойкость и мужество, погиб житель села Зализничное Болградского района Михаил Ялама.
Трагическую весть сообщила в Facebook Болградская районная государственная администрация.
Михаил был матросом, наводчиком подразделения морской пехоты.
В результате обстрела наших позиций на Донецком направлении Михаил получил тяжёлые осколочные ранения и умер во время медицинской эвакуации. Михаилу было 45 лет. Он был призван на военную службу по мобилизации в мае 2022 года.
Без мужа и отца остались жена и трое детей.
Прощание и отпевание прошло 17 января возле его дома на улице Бессарабской, затем земляки живым коридором провели своего защитника на сельское кладбище, где похоронили со всеми воинскими почестями.
Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на российско-украинской войне погиб житель Балтского района Одесской области Василий Кривовящук.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Болградская районная госадминистрация/Facebook
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