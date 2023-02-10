Ночью Запорожье и Харьков подверглись массированной ракетной атаке

Запорожье подверглось наиболее массированной атаке с начала полномасштабной войны. Ракетами обстрелян Харьков.

В ночь на 10 февраля россияне нанесли 17 ударов в течение одного часа по спящему Запорожью. Атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщил в Telegram секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев,

«путинские уроды устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилётов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Всё, на что способна эта армия мразот – обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломить. Держимся», – написал он, отметив, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В 4 утра серия ударов пришлась по Харькову. «Все городские службы и ГСЧС работают над ликвидацией последствий ракетного удара», — говорится в сообщении мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

Как сообщала Одесса News, в одесском регионе энергетики круглосуточно работают над возвращением света населению после вражеских ракетных обстрелов и серьёзных аварий, произошедших 3-4 февраля.

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