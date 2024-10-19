В Украину вернулись из российского плена ещё 95 защитников

Украина провела обмен пленными со страной-агрессором РФ.

Об этом в Facebook в ночь на 19 октября проинформировал Президент Украины Владимир Зеленский.

«95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и «Азовсталь», Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области, – написал Глава государства. – Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе».

Это 58-й обмен между Украиной и РФ, подчеркнули в координационном штабе по обращению с военнопленными в Telegram.

«Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые приговоры судебной системы страны-агрессора и были «осуждены»: 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора», – сказано в сообщении.

Обмен пленными прошёл при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.

«Среди освобождённых из плена сегодня – нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений сил безопасности и обороны, – говорится в сообщении. – Среди освобожденных – 69 солдат и сержантов и 26 офицеров».

Многие из освобождённых украинских защитников имеют серьёзные заболевания и последствия тяжёлых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания, рассказали в координационном штабе.

Всего из российской неволи освободили уже 3767 человек, резюмировали в штабе.

Одесса News информировала, что предыдущий обмен пленными произошёл 14 сентября. Тогда Украина освободила 103 человека, среди которых были защитники «Азовстали».

По неофициальным данным на февраль от украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, российские оккупанты удерживают, кроме военнопленных, около 28 тысяч гражданских украинцев. Обменивать «гражданских на гражданских» запрещает международное гуманитарное право.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными, Владимир Зеленский/Telegram

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

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