«Мама, я вернулся»: ещё 103 пленных, в т.ч. трое из Одесской области, возвращены домой

В результате работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины 14 сентября домой вернулись из плена 103 украинца.

Об этом сообщает Координационный штаб.

Среди освобождённых 38 нацгвардейцев, 28 воинов ВСУ, среди которых двое из спецподразделения «Кракен», двое – из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один – из Сил территориальной обороны.

Домой едут 8 пограничников, 4 полицейских, 21 военный моряк, трое представителей Государственной специальной службы транспорта, один – Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все освобождённые в этот раз – мужчины: 82 солдата и сержанта; 21 военнослужащий входит в офицерский состав. Освобождённые военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполь – 69 человек (в том числе защитники «Азовстали» – 31 человек), Донбасса, Луганщины, запорожского, херсонского, харьковского и киевского направлений. Среди них также двое охранников ЧАЭС.

По сообщению главы Одесской облгосадминистрации, трое из освобождённых – уроженцы Одесщины.

Отмечается, что большинство из 57-ого обмена получило тяжёлые травмы или ранения, имеют серьёзные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Подчёркивается, что Украина выражает благодарность Объединённым Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.

Все освобождённые из российского плена пройдут медосвидетельствование, получат возможность физической и психологической реабилитации, причитающиеся выплаты за всё время пребывания в неволе.

Всего благодаря работе Коордштаба освобождено на сегодняшний день 3672 человека.

Одесса News информировала о предыдущем, 56-м, обмене военнопленными, который состоялся 13 сентября 2024 года, в ходе которого обменено 49 украинцев.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

Видео: СБУ

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