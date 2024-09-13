Из вражеского плена вернули ещё 49 наших граждан

Сегодня благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента возвращаются домой из вражеского плена ещё 49 украинцев.

Об этом сообщает Координационный штаб.

Отмечается, что этот обмен особенный, ведь впервые за длительное время удалось освободить из плена наших женщин: их среди освобождённых 23. В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы ещё до полномасштабного вторжения. Удалось освободить также женщин, подвергшихся негуманному обращению, в частности, из-за принудительного участия в так называемом «судебном процессе» над защитниками Мариуполя.

«Вышла на свободу крымскотатарская активистка Ление Умерова, захваченная россиянами во время пересечения границы Грузии», — говорится в сообщении.

Среди освобождённых 23 солдата и сержанта, 19 офицеров. Восемь — представители ВСУ (в том числе двое из ТРО), двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и Азовстали из Нацгвардии. Остальные семеро – гражданские.

Освобождённые защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях.

Домой возвращается также Герой Украины, полковник медицинской службы Виктор Ивчук, руководивший военным госпиталем в Мариуполе в самые тяжёлые времена.

Украина выражает благодарность Объединённым Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.

Координационный штаб также отмечает, что он является единственным уполномоченным органом, осуществляющим все процессы, связанные с переговорами и возвращением наших защитников.

Все освобождённые из российского плена пройдут медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, все причитающиеся выплаты за всё время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

За все 56 обменов освобождено 3569 пленных.

Одесса News информировала о предыдущем, 55-м обмене пленными, в ходе которого было освобождено из вражеского плена 115 украинских военнослужащих.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

Видео: Libkos

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