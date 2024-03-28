Канада не будет продолжать миграционную программу для украинских беженцев

Канадская программа по упрощённому приёму украинских беженцев не будет продлена на новый срок.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Globe&Mail и министра иммиграции Канады Марка Миллера.
«Министр рассказал, что не намерен продолжать срочную визовую программу для украинцев после истечения конечного срока, требующего от желающих приехать в Канаду до конца месяца», — говорится в материале.
По его словам, продолжение этой программы «активно не рассматривается».
В то же время Миллер подчеркнул, что Канада сохранит «гибкость» в вопросе реагирования на миграционный аспект войны в Украине.
«Необходима операционная гибкость для реагирования на события в Украине», — сказал министр.
Для справки. Канада в марте 2022 года объявила программу «Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки» (CUAET), по которой в страну до сих пор прибыло почти 250 тысяч украинцев. Эта программа даёт право украинцам, убегающим от войны, на срочное получение многолетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, а также финансовую помощь и временное бесплатное поселение. Приём новых заявок на эту программу уже закрыт, и владельцы такой визы должны до конца марта приехать в Канаду, чтобы воспользоваться ею.
Одесса News информировала, что правительство Молдовы приняло решение продлить предоставление временной защиты перемещённым лицам из Украины на год – до 1 марта 2025 года.
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